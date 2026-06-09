「大手メディアも締め出して…」嵐ラストコンサートの裏側　徹底した“マスコミ規制”のワケ

ドーム周辺も取材NGに

５月31日、東京ドームで活動休止前最後となる『嵐』のラストコンサートが開催された。超満員の会場は熱狂と涙に包まれ、５人の絆を証明する歴史的な一夜となったが、その舞台裏では、これまでの芸能界の常識を覆す徹底した「マスコミ規制」が行われていた。

「コンサートは嵐のヒット曲を網羅した圧巻のセットリストと、最新の演出テクノロジーが融合した見事なステージ。ファンとメンバーが一体となり、割れんばかりの歓声がドームを揺らしました。ラストソングとなった『Five』はメンバーそれぞれが本来の曲にはないコンサートオリジナルの歌詞を歌うなど、ファンへのメッセージが強いステージでしたね」（40代の嵐ファン）

しかし、普段ならアリーナ後方席などにズラリと並ぶはずのスポーツ紙記者やテレビ局のカメラマンや記者の姿は、会場内には一人もなかった。あるのはオフィシャルのカメラだけだ。

「今回のラストステージにおいて、主催者側からは『現地取材は一切ナシ』という異例の取材規制がコンサート２日前の５月29日に各社に通達されました。コンサート会場だけでなく、東京ドーム周辺での周辺取材も一律でNGとされる徹底ぶり。大手メディアをここまで規制するのは珍しいですよ。画像や映像はオフィシャルのみですから、その規制を破れば素材をもらえない可能性が出てくる。泣く泣く従いましたね」（テレビ局情報番組関係者）

過去の映像も使用禁止に

この徹底した情報統制により、各メディアは一律の対応を余儀なくされた。

「嵐サイドから提供されたのは、20枚ほどの公式写真のみ。各紙は自社のカメラマンが撮影したオリジナルの写真を使用することができず、送られてきた素材をいかに紙面にレイアウトするかという横並びの編集を強いられました。各スポーツ紙が同じ写真だったのはそのためです」（スポーツ紙芸能記者）

翌日付のスポーツ紙は、すべてが嵐のラストコンサートを一面にした。それが自社のカメラマンの撮った写真でないことに歯がゆい思いをした社は多いが、ファンは記念に買い求めたため、売り上げに大いに貢献したようだ。

さらに厳格な規制だったのがテレビだ。前出の情報番組関係者によると、

「うちはテレビ局の“司令塔”である編成から各番組に通知されました。それはスタジオでの紹介を含め、嵐のコンサートを扱うコーナーの放送尺は『最大10分まで』とするというもの。WBCやサッカーW杯の試合などで『VTRは〇分まで』という規制はよくありますが、コーナーの尺にまで注文がついたのは初めてですよ。しかも、過去の映像使用もNGでした。当然、スタッフには反発の声もありましたが、結局は自前で取材できないという弱みもあり、その通りに放送しました」

と悔しさをにじませる。

この規制により、普段なら特番級の扱いをしたいはずのワイドショーも10分しか扱うことができなかった。

なぜ、嵐サイドはここまで頑なにマスコミをシャットアウトしたのか。

理由の１つとしてささやかれているのは、純粋にファンと５人だけの空間を守りたかったというアーティスト側の強い意向だ。

「嵐ファンとしては絶対に行きたいラストステージ。そのため１人でも多くのファンに来てもらうため、マスコミ席を排除したわけです。それだけ、ファンへの思いを大事にしたということでしょう。それと、マスコミや関係者が多いと、どうしてもその場所だけ盛り上がりに欠けて目立つため、嫌がるアーティストは多いですよ」（レコード会社関係者）

さらにはこんな声も……。

「やはり旧ジャニーズ問題が今でも尾をひいているということですよ。これまでは事務所とマスコミは蜜月関係だったにもかかわらず、手のひらを返したように叩いたことを運営サイドは今でも不快に思っているようです。STARTO社としては、当時のようにマスコミと“お付き合い”しなくてもいいと考えているのかもしれませんね」（芸能プロ関係者）

嵐のラストコンサートが浮き彫りにした事務所とマスコミとの関係。今後の「報道のあり方」に一石を投じる、異例の幕引きとなった――。

【YouTube】FRIDAYデジタル『芸能記者チャンネル』では、現役の芸能記者たちが『嵐５・31ラストコンサートの“ウラ側”』と題し、ファンが涙で見送ったラストステージの舞台ウラについて深掘り解説している。ツアーで動いた巨額の“嵐マネー”についても、記者の視点で分析。また、メンバーの今後についても、語っている。