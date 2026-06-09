【独自】“宇都宮クマ”捕獲直前映像　麻酔銃で1頭を捕獲…畑には巨大な足跡　複数個体がいる可能性、市立の小中学校は10日も休校

栃木・宇都宮市中心部の住宅街に出没したクマ1頭が捕獲されたが、複数個体がいる可能性が浮上している。

目撃情報は相次ぎ、学校の休校など市民生活にも影響が出ていて警戒が続いている。

住宅の敷地内で1頭を捕獲

宇都宮市で目撃情報が相次いだクマは、1頭が住宅の敷地内で捕獲された。

ただ市内には、まだクマがいる可能性もあり、警戒が続いている。

住宅街を流れる川を器用に泳ぐクマ。

これは9日午後1時過ぎ、栃木・宇都宮市中心部の住宅から撮影された映像。

クマは川岸に生えている植物の隙間からブロックを伝い岩壁を登ると、器用にフェンスをよじ登り、住宅の庭へと降り立つと、そのまま住宅街へと歩いていった。

撮影者は、「ヤバい。めっちゃでかい」と思わず声を出していた。

近隣の住人が撮影した映像を見ると、川を泳いで移動したクマは水門に阻まれ引き返してきたとみられる。

近隣住民は、「水門のここです。こんな近くに！って感じでびっくりして」と話した。

クマが目撃されたとの情報が駆け巡り、JR宇都宮駅から約2kmの距離にある住宅街は騒然となった。

パトカーからは「家の中にいてください。建物の中にいてください」とアナウンスがあった。

市の中心部にある住宅街は、通報を受け集まった多くのパトカーや盾や刺股（さすまた）を持った捜査員が警戒を続けるなど緊張感に包まれた。

9日午後2時半ごろ事態は動く…

9日午前2時過ぎ、雨が降る中、住宅街の道路を走り路地に消えたクマ。

車のヘッドライトに照らされた大きな体は、撮影者によると1メートルほどあったという。

栃木・宇都宮市で目撃情報が相次いでいるクマ。

午後1時ごろ、その姿は市の中心部にある住宅街に。

川を泳ぎクマが向かってくると、撮影者はあわてて逃げ出した。

クマ目撃の通報を受け、多くの捜査員や猟友会が駆けつけた住宅街は騒然となった。

クマを運ぶためとみられる車には、何かオリのようなものがボンネットの上に見えていた。

警戒にあたった警察や消防などが、住宅の敷地内で潜むクマを発見。

事態が動いたのは、午後2時半前のことだった。

逃げ込んだ住宅に麻酔銃を持った動物園の職員などが取り囲む「クマ包囲網」が敷かれた。

隣のマンションからも警戒を続ける中、クマのもとへと麻酔銃を構えた職員が歩みを進め、午後2時50分ごろ、麻酔銃が使用された。

動物園の職員が3回麻酔銃を撃ち、3発目が命中。

麻酔銃で眠ったクマをオリに運び入れ捕獲。

クマは猟友会に引き渡されたという。

宇都宮動物園・麻酔銃を命中させた職員・磯さん：

クマから僕まで5メートルぐらい。それ以上ちょっと危なく近づけないので。

ーーどこに命中しました？

宇都宮動物園・麻酔銃を命中させた職員・磯さん：

胸ですね。僕の方を見ていたので、お尻を狙いたかったんだけど、もうチャンス1回しかなかったから。

畑には大きな足跡も

捕獲されたのは、体長120cmから140cmある成獣とみられている。

川を渡る直前にクマが通ったとみられる住宅にある畑には、大きな足跡が残っていた。

近隣住民は、「（クマの）足跡だと思います。誰も歩いていないので。目撃情報がすごく近かったので心配はしていたんですけど、まさか隣に来るとは思わなかったですね」と話していた。

宇都宮市では、土曜日から少なくとも18件以上の目撃情報があり、9日も未明から朝にかけて、市の中心部の小中学校付近で目撃情報が相次いだ。

午前6時ごろには、宇都宮大学付近で目撃情報があり、キャンパス前の看板には手書きの張り紙が。

大学の敷地内では、消防がドローンを使ってクマを捜索していた。

宇都宮市では小中学校に加え、宇都宮大学も休校になるなど、市民生活にも影響を及ぼしている宇都宮のクマ。

9日午後、1頭のクマが捕獲されたが、宇都宮市は今まで目撃されたクマが同一個体かは定かではなく、複数のクマがいる可能性もあるとしている。

これまで宇都宮市内で撮影されたクマの映像を専門家に確認してもらうと…。

茨城県自然博物館・山崎晃司館長：

これが同一個体かは何とも言えないんですけど、ただすごく東武宇都宮駅のオリオン通りのクマは、ほかの映像に比べるとちょっと小さいなという印象はあります。毛並みとかもちょっと違うし。

市内各地で目撃された大きなクマと比べ、繁華街の商店街を横切ったクマは小柄に見えるという。

市民の間でも、クマは複数いるのではとの情報が広がっていて、安心できないとの声が…。

宇都宮市民は、「なんか大きさが違うから親子グマなんじゃないかっていう。だから犬の散歩をしないっていう人結構いますね。襲われても困るし」などと話した。

FNNが入手した麻酔銃を撃つ瞬間の映像。

9日午後3時半ごろ、宇都宮市東簗瀬周辺の住宅の庭に入り込んだクマに、動物園の職員が麻酔銃を撃った。

クマはこのあと、動きが鈍くなって捕獲され、映像には、大勢の人の手で運び出されるまでの様子も映っている。

宇都宮市内では、先週末からクマの目撃情報が相次いだことから、市立の小中学校は全校で8日に引き続き休校となっている。

「クマが2頭いた」との情報もあり、市は今まで目撃されたクマが同一個体か定かではなく、複数いる可能性もあるとしていて、引き続き警戒するとともに、10日も学校を休校とした。

（「イット!」6月9日放送より）