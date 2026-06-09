にんべん 夏季限定メニュー7品発売 「日本橋だし場はなれ」で提供

にんべんは6月1日、東京・日本橋の和ダイニング「日本橋だし場はなれ」で夏季限定メニュー7品を発売した。初夏の訪れを感じる蛸や枝豆など旬の食材の味わいをだしの旨みで引き立てた。暑さで疲れがちな体にやさしく染み渡る夏の特別メニューを提供する。販売期間は8月31日まで。

炊き込みご飯は「蛸と枝豆の炊き込みご飯＜1合＞1〜2人前」（税込み1820円）。蛸と旬の枝豆を彩りよく炊き上げた。単品はディナータイムのみ販売。ランチタイムは「季節のだし炊き込み御膳」の一品として提供する。

だし椀は「だし椀 はなれ『トマトチリスープ』」（同770円）と「だし椀 古典『いわしつみれとあらめのすまし汁』」（同770円）。単品はディナータイムのみ。ランチタイムは「だし椀御膳」、ティータイムは「だし椀とご飯のセット」の一品として提供する。

ごまの風味が豊かな「担々うどん」（同1200円）をティータイム、ディナータイムに販売する。「白だし仕立ての肉じゃが」（同990円）と「黄金鰈の黒酢あんかけ」（同990円）も単品はディナータイムのみ販売。ランチタイムは「一汁三菜御膳」の一品として提供する。「三種盛り御膳（和三盆のパンナコッタブルーベリー、わらびもち、パインとマンゴーのケーキ）」（同1530円）をティータイム、ディナータイムに販売する。

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