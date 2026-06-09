夏のインターハイを目指す高校総体バスケットボールの県予選は9日、男女の決勝リーグが行われました。男女とも白熱した戦いとなりました。



白のれいめい対黒の鹿児島2年ぶりの優勝を目指すれいめいは、15番徳永のシュートなどで得点を伸ばします。一方、インターハイ県予選2連覇を目指す鹿児島はキャプテン7番松下のシュートで反撃。前半は29対26、れいめい3点のリードで折り返します。





後半、れいめいの攻撃がギアを上げます。第3クオーター終了間際には、キャプテン4番山元のスリーポイントシュートが決まり鹿児島との差を広げます。この後も攻撃の手を緩めなかったれいめいが73対55で勝ち2年ぶりのインターハイ出場を決めました。(れいめい高校・山元百菜主将)「応援してくれてる人も全員のチーム一丸となって、最後まで戦うことができた」男子の決勝リーグ最終戦赤の川内対白のれいめい。2年ぶりの優勝を狙う川内は35番三浦のゴールで流れを引き寄せます。一方、男女アベック優勝を狙うれいめいは、前半終了間際9番和田がスリーポイントシュートを沈め、前半は41対36、川内の5点リードで折り返します。後半に入ると、川内は持ち前のディフェンスからの攻撃でれいめいとの差を広げます。結局、川内が95対62でれいめいを下し2年ぶりのインターハイ出場を決めました。(川内高校・押川琉之介主将)「鹿児島県代表として恥ずかしくない試合をして1勝でも多くしたい」優勝した、女子のれいめいと男子の川内は、7月27日から大阪で開かれるインターハイに県代表として出場します。