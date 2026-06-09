被災地・能登では多くの建物が解体される中で昔の街並みや住民の姿を収めた貴重な写真が処分されています。

石川県七尾市ではこうした古い写真にAIを使って新たな命を吹き込むユニークな取り組みが行われています。

和倉伝統「いでゆ太鼓」の法被に身を包んだ若者に、子どもたちが肩を寄せ合って微笑んでいる集合写真。

信行寺住職・伊賀正道さん「近所の子供たちを呼び集めて、誰かに撮ってもらった写真だと思う」

七尾市和倉町でおよそ70年前に撮影された白黒写真。AIで新たな命を吹き込んだのは地元のデザイナー、モリモト・シンゴさんです。

きっかけは空き家から見つかった300枚の写真

久々江龍飛フィールドキャスター「どうやって動かしていますか？」

モリモト・シンゴさん「元は白黒の写真だが、それをデジタルデータとしてスキャナーで読み取って、それをAIで動かしている」

モリモトさんは信行寺の協力のもと、2025年夏ごろから地元・和倉温泉の街並みや住民の姿を写した古い写真を集め、AIで短い動画に加工するプロジェクトを行っています。

活動のきっかけとなったのは、2025年の夏に事業のために借りた空き家から300枚以上の写真が見つかったことでした。

モリモト・シンゴさん「押し入れの中とかいろんなところからたくさん（写真が）見つかって、全部で300枚くらいはでてきた。貴重な写真ばかりで、和倉温泉の風景とか近所の子供たちとか、そういう白黒の写真が出てきた。楽しそうだなとか今とは違う雰囲気の町が見られて楽しい気分になった」

持ち主に返すためデータ化し、AIで作った動画を住民らに見せると「面白い」と大好評。

かつてのにぎわいや当時の暮らしを懐かしむ声

かつての和倉のにぎわいや当時のくらしを懐かしむ声も聞かれたといいます。こちらは購入したバイクとともに撮影された家族写真。

信行寺住職・伊賀正道さん「トヨモーターは七尾周辺でも珍しく、和倉では初めてなりと書いてある」「この人2つか3つの時ですからね、70年以上前の写真。それが今回地震のためにたくさん破棄されているのは悲しいこと」

震災以降、処分されることが増えた古い写真に命を吹き込み、新たな価値を見出すこの活動。

秋には信行寺で「動く写真展」を開く予定で、500枚の展示を目指し住民に写真の提供を呼びかけています。

モリモト・シンゴさん「地震の後、和倉温泉がどんどん元気なくなっていくというか、昔の写真を見るとすごく賑やか。賑やかな時の写真を見て得るエネルギーというか、そういう気持ちは良いもので、それをみんなに見てほしい」

モリモトさんは、今は加工しやすい集合写真を中心に加工していますが今後は温泉街を歩く浴衣姿の人など、動きのある写真にも挑戦するということです。

写真を通して町の歴史や人々の営みを次世代に伝えていきたいと話していました。