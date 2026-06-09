第１０回石川優駿は６月９日、金沢競馬場で行われ、３歳馬１２頭が２０００メートルを争った。２番人気のグリーゼ（米倉知騎手騎乗）が内をすくうように４コーナーで先頭に並びかけると、直線は独走状態。２着のドレドレに８馬身もの大差をつけて優勝。北日本新聞杯に続く金沢３歳２冠を達成した。

門別でデビューした同馬は６戦１勝の戦績で金沢へ移籍。前走の北日本新聞杯で重賞初制覇を果たしたマテラスカイの初年度産駒。

ダートの快速馬として鳴らした父は、わずか３世代の産駒を残したのみで２０２４年に早世。グリーゼ以外にゴーバディが大井のゴールドジュニアを優勝したほか、ＪＲＡでもデアヴェローチェが５月３０日の葵Ｓ・Ｇ３を優勝している。

母ミスミランダーは２０１５年ラブミーチャン記念、１６年黒潮盃、戸塚記念を制した活躍馬。関東オークスではＪＲＡ勢を相手に２着に好走した。

◇グリーゼ 父マテラスカイ、母ミスミランダー（父アッミラーレ）。金沢・中川雅之厩舎所属の牝３歳。北海道日高町・新生ファームの生産。通算１５戦４勝。総獲得賞金は２２６０万４０００円。主な勝ち鞍は２０２６年北日本新聞杯。馬主は（有）新生ファーム。