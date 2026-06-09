◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク―阪神（９日・みずほペイペイ）

ソフトバンク・近藤健介外野手と牧原大成内野手が、６―２の５回に２ランを放った。

無死二塁、３試合ぶりにスタメン復帰した近藤が、阪神・椎葉から右中間に２ランを運んだ。「打ったのは真っ直ぐです。内角のボールに対してうまく体を回転することができました。ホームランといい形で追加点を取ることができて良かったです」と満足そうに振り返った。

次打者の栗原が左翼への二塁打で出塁すると、５番・牧原大がこの日チーム６本目となる２ランを右翼スタンドへ放った。「打ったのは真っ直ぐです。今日はいい感覚で打席に入ることができていたので、思い切って自分のスイングをすることだけを考えた結果がホームランになってくれました。みんなのホームランの流れに乗ることができてよかったです」と、充実感を漂わせた。初回から５イニング連続で本塁打が飛び出し、５回までで１０得点を奪った。

初回から５回まで５イニング連続本塁打は、１９９１、２００４、０８年の西武と並ぶ４度目のパ・リーグ記録となった。