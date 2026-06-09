女優の多部未華子と杉咲花が９日、都内でダブル主演するｐｒｉｍｅ ｖｉｄｅｏドラマシリーズ「クロエマ」（６月１２日配信開始、全５話）の配信記念イベントに登場した。

多部は、初共演となった杉咲の印象について「（撮影前は）とても朗らかで温厚な印象だなぁと思っていた。その印象は変わらずに、いるだけで存在感（がある）。実際お会いしてみて、素敵だなと思って刺激的な毎日を送らせていただきました」と振り返った。

今作の魅力については「この物語は正解を導くものではない。『こういう考えの人もいるか、パフェ食べよ』、『人生色々あるよね、パフェ食べよ』みたいな（笑）。自分たちがどう生きていったら、納得する毎日を過ごせるのかを考えるドラマかなって思っている。答えを出さない素晴らしさみたいなものを皆さんに感じ取っていただけたら」とアピールした。

今作は「逃げるは恥だが役に立つ」で人気の漫画家・海野つなみ氏の同名コミックを実写化。恋も仕事も家も一度に失った３０代のエマ（杉咲）が謎めいた資産家・クロエ（多部）の屋敷にたどり着いたところから動き出す物語。２人が始めた占いの店で、出会う人々の言葉の奥にある謎へと迫っていく。