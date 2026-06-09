不登校だった過去と、親としての今。子どもの言葉をどう受け止めているのか【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
ある小学校で、児童が屋上から飛び降りた。児童は意識不明の重体。現場に残されていた遺書には、いじめ加害者として娘の名前が書かれていた。母・青空翼は娘・茜を問い詰めるが、茜はいじめを否定する。翼は戸惑いながらも茜を信じようとする。なぜなら飛び降りた児童・紫村俊介はかつて茜をいじめていた張本人だったから――。
いじめ加害者とされた側、そして被害者とされた側。それぞれの母親の視点から描かれる『娘はいじめなんてやってない』（しろやぎ秋吾/KADOKAWA）は、「誰を信じるのか」「親は子どもとどう向き合うのか」を読者に問いかける作品だ。
――いじめ自体は昔から起きている出来事だと思うのですが、しろやぎさんご自身は、学生時代にいじめにまつわる経験や思い出はありますか？ また、その経験は作品に影響していますか？
しろやぎ秋吾さん（以下、しろやぎ）：僕自身は不登校児だったんです。そうした経験から、学校に行けない子どもや、その姿を見守る親の様子は、作品に反映されているかと思います。
――しろやぎさんのお子さんは、学校生活の中でいじめに関する経験はありますか？
しろやぎ：今のところは「〜に嫌なことを言われた」「〜された」「〜が嫌い、ムカつく」くらいですね。誰にでも経験があることだと思いますし、子どもがそう感じること自体間違ってはいないと思います。なので話してくれたことを尊重して、よく話を聞くようにはしているつもりです。
取材・文＝原智香