【漫画】本編を読む

　ある小学校で、児童が屋上から飛び降りた。児童は意識不明の重体。現場に残されていた遺書には、いじめ加害者として娘の名前が書かれていた。母・青空翼は娘・茜を問い詰めるが、茜はいじめを否定する。翼は戸惑いながらも茜を信じようとする。なぜなら飛び降りた児童・紫村俊介はかつて茜をいじめていた張本人だったから――。

　いじめ加害者とされた側、そして被害者とされた側。それぞれの母親の視点から描かれる『娘はいじめなんてやってない』（しろやぎ秋吾/KADOKAWA）は、「誰を信じるのか」「親は子どもとどう向き合うのか」を読者に問いかける作品だ。

　過去作『娘がいじめをしていました』（KADOKAWA）では、過去にいじめ被害者だった女性の子どもがいじめの加害者になったことで苦悩する心情を描き、話題となった。教壇に立った経験も持ち、現在は2児の父でもあるしろやぎさんに、本作に込めた思いや、いじめというテーマを描く理由についてお話を伺った。

――いじめ自体は昔から起きている出来事だと思うのですが、しろやぎさんご自身は、学生時代にいじめにまつわる経験や思い出はありますか？ また、その経験は作品に影響していますか？

しろやぎ秋吾さん（以下、しろやぎ）：僕自身は不登校児だったんです。そうした経験から、学校に行けない子どもや、その姿を見守る親の様子は、作品に反映されているかと思います。

――しろやぎさんのお子さんは、学校生活の中でいじめに関する経験はありますか？

しろやぎ：今のところは「〜に嫌なことを言われた」「〜された」「〜が嫌い、ムカつく」くらいですね。誰にでも経験があることだと思いますし、子どもがそう感じること自体間違ってはいないと思います。なので話してくれたことを尊重して、よく話を聞くようにはしているつもりです。

取材・文＝原智香