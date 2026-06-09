イケメン店長の真心にメロメロ！ とあるコンビニで展開する等身大の人間模様に心が温まる。実写ドラマ化もされた町田そのこによる小説のコミック版【書評】

イケメン店長の真心にメロメロ！ とあるコンビニで展開する等身大の人間模様に心が温まる。実写ドラマ化もされた町田そのこによる小説のコミック版【書評】