女優の浜辺美波（25）が6月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。プライベートで登山を楽しんだ様子を公開したところ、一緒にいたと思われる“意外な人物”に注目が集まっている。

話題を呼んだストーリーズには、《山登りは学生ぶりだったのですがかなりヘトヘトでした》《誘ってくれて連れて行ってくれた友人のほうが体力ありましたね さすがです》とのメッセージとともに、スタンプで顔を隠された友人が山道を歩く写真がアップされた。

また、浜辺は通常のInstagram投稿でも高尾山を訪れたことを報告。みそおでんや見晴台からの絶景、顔はめパネルで撮影した写真などを公開している。

さらに、《最近は、高尾山登ったり、ご飯食べたり、ジローに嫌がられたりしてます》や《高尾山はキノコ汁も染みました》と綴り、登山を満喫した様子を明かした。

しかし、ファンの関心を集めたのは、登山そのものよりも“友人”の正体だった。

「浜辺さんのInstagramでは友人の顔が隠されており、誰なのかは明かされていません。しかし、ネット上では同じ日にInstagramを更新した声優の鬼頭明里さん（31）ではないかという声が上がっています。

鬼頭さんも同日、登山の様子を投稿しており、浜辺さんの写真に写る人物と服の色が一致しているほか、同じ画角で撮影した写真や顔はめパネルの写真も投稿していることから、“同行していたのでは”とみられています。

2人は以前、一緒にディズニーランドを訪れたことをSNSで報告するなど、親しい関係として知られていますからね」（芸能ライター）

鬼頭といえば、人気アニメ『鬼滅の刃』の竈門禰󠄀豆子役などで知られる人気声優だ。

鬼頭は自身のInstagramで、《前回の記憶だと雑談しながらスイスイ登ってた記憶だったのに 友達とゼーハー言いながら登りました》と投稿。さらに、《年齢と体力の低下をひしひしと感じましたが、大好きなお友達とゼーハー言いながら登れたのも最高の思い出 いっぱい写真撮ってくれました 付き合ってくれてありがとう》と、高尾山での思い出を振り返っている。

顔こそスタンプで隠されていたものの、投稿内容や服装から考えると、浜辺の“匂わせ投稿”のお相手は鬼頭の可能性が高そうだ。

Xでも、

《待ってマジで！？鬼頭明里ちゃんと浜辺美波が高尾山一緒に登ってたの！？声優と女優の最強タッグ羨ましすぎる〜 こんな友情最高！》

《仲良いらしいからな全然有り得る話だぞ》

《意外なタッグにびっくりしたけど、なんか納得の仲良し感あるよね》

《2人のコンビ最高すぎる、こういう友情めちゃくちゃ羨ましいな》

といったコメントが相次いでいる。

スタンプで顔を隠したことで思わぬ“正体当て”が始まった今回の投稿。しかし、以前から親交を公言してきた2人だけに、ファンにとっては意外なスクープというより“答え合わせ”に近い出来事だったようだ。