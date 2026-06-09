「It’s growing on me」の意味は？即答できたらすごい！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは「grow」は「育つ」「大きくなる」という意味の単語であること。

果たして、正解は？

正解は「いいと思えてきた」でした！

「It’s growing on me」は「いいと思えてきた／だんだん好きになってきた」という意味のフレーズ。

最初はあまりピンとこなかったものが、時間がたつにつれてよく思えてきたときに使えます。

服のデザインや音楽、食べものなど、好みが少しずつ変わる場面にぴったり。

「This song is growing on me.」

（この曲、だんだん好きになってきた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。