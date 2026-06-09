「It’s growing on me」の意味は？即答できたらすごい！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「It’s growing on me」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは「grow」は「育つ」「大きくなる」という意味の単語であること。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「いいと思えてきた」でした！
「It’s growing on me」は「いいと思えてきた／だんだん好きになってきた」という意味のフレーズ。
最初はあまりピンとこなかったものが、時間がたつにつれてよく思えてきたときに使えます。
服のデザインや音楽、食べものなど、好みが少しずつ変わる場面にぴったり。
「This song is growing on me.」
（この曲、だんだん好きになってきた）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部