東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の10日の天気をお伝えします。



【10日の天気】

10日の九州北部は、高気圧に覆われて久々によく晴れそうです。台湾付近に台風の卵である熱帯低気圧がありますが、台風にまで発達することはなく、九州に近づくこともなさそうです。10日の九州北部は、朝から日差しがたっぷりと届くでしょう。午後にかけても天気の崩れはなく、絶好の洗濯日和となりそうです。





【10日の気温】朝の最低気温は17℃前後と、9日よりも低くなりそうです。一方で、日中の最高気温は30℃に届く所もあり、9日よりも高くなるでしょう。一日の気温差が大きく、暑さが増す見込みですので、体調管理に注意してください。【週間予報】この先しばらくは晴れる日が続き、梅雨の中休みとなるでしょう。週明けは雲が広がり、雨が降る可能性があります。【16日間予報】週間予報のさらに先の予報を見ると、来週の後半からは雨の降る日が多くなる見通しです。前線が長く停滞すると大雨のリスクが高まるので、今後の雨には注意が必要です。また、雨でも最高気温は30℃となる予想で、この先は蒸し暑くなりそうです。