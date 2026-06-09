DIDIONの新作リップグロス登場！ふっくら唇を叶えるプランパーに注目

コスメブランドDIDION（ディディオン）から、唇の美しさとケアを同時に叶える新作「DIDION PLUMPING LIP GLOSS」が2026年6月9日（火）に発売されます。単なるボリュームアップだけではなく、保湿力にもこだわった新感覚のプランパーグロスは、ガラスのような透明感のあるツヤとふっくらとした立体感を演出。刺激の異なる2タイプから選べるため、自分好みの使い心地で理想のリップメイクを楽しめます♡

美しさとケアを両立する新処方

DIDIONの新作リップグロスは、メイクアップ効果によるボリューム感だけでなく、唇そのものを健やかに保つことにも着目して開発されました。

もっちりとした弾力のあるテクスチャーが唇にぴったりと密着し、独自の「二重保湿テクノロジー」によって潤いをしっかりキープ。

さらに、贅沢に配合されたオイル成分が唇全体になじみ、まるでリップマスクをつけているようなケア効果を発揮します。

乾燥しやすい季節はもちろん、エアコンによる乾燥が気になる日常使いにもぴったり。ツヤ感のある仕上がりと保湿ケアを同時に叶えてくれるのが魅力です。

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選べる2種類のプランパー効果

今回発売される「DIDION PLUMPING LIP GLOSS」は、刺激の強さが異なる2種類をラインナップ。それぞれ異なる魅力を持ち、自分の好みやシーンに合わせて選べます。

DIDION PLUMPING LIP GLOSS

価格：1,870円（税込）

「01 INTENSE+」は、ピリッとした心地よい刺激が特徴のタイプ。唇の存在感を際立たせたい方や、よりボリューム感のある印象を求める方におすすめです。ツヤと立体感を演出しながら、華やかな口元へ導いてくれます。

「02 BALANCE+」は、ひりひり感を抑えたマイルドな使用感で、プランパー初心者にも取り入れやすいタイプ。毎日のメイクに自然になじみ、ナチュラルなふっくら感を楽しめます。

どちらも透明感のある仕上がりのため、単品使いはもちろん、お気に入りのリップカラーに重ねて使用するのもおすすめです。

種類：01 INTENSE+（刺激度★★★）／02 BALANCE+（刺激度★）

ツヤとボリューム感で魅せる唇へ

プランパーアイテムが人気を集める今、ケア効果まで兼ね備えたDIDIONの新作リップグロスは見逃せない存在です。ガラスのようなツヤ感とふっくらとした唇を演出しながら、潤いもしっかりキープ。

刺激の強さを選べるので、自分に合った使い心地を見つけやすいのも嬉しいポイントです♪毎日のメイクに取り入れて、思わず見惚れるような美しい唇を目指してみてはいかがでしょうか。