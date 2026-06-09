「親子共々、活躍していると思う二世芸能人」ランキング！ 2位「松たか子」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、芸能人に関するアンケートを実施しました。その中から、「親子共々、活躍していると思う二世芸能人」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、俳優・歌手の松たか子さんです。歌舞伎俳優の2代目松本白鸚さん（9代目・松本幸四郎さん）の娘として生まれ、10代で舞台デビュー。ドラマ『ロングバケーション』（フジテレビ系）や映画『告白』、アニメ映画『アナと雪の女王』のエルサ役など数々の名作で圧倒的な存在感を放ち、日本を代表する実力派として親子それぞれが芸能界の第一線で輝きを放ち続けています。
▼回答者コメント
「父の背中を見て育った松たか子が、自身の力で女優としての評価を勝ち取ったことで、単なる『二世』を超えたプロフェッショナルな親子として世間に認知されています」（50代女性／千葉県）
「歌舞伎界の重鎮である父・松本白鸚が伝統芸能の第一線で活躍し続ける一方、松たか子は映画・ドラマ・舞台・音楽と幅広く活躍する国民的女優として別々の頂点に立っている。親子それぞれが異なるフィールドで最高峰の評価を受ける稀有な例」（60代男性／大阪府）
「どちらも有名だから」（40代女性／宮城県）
見事1位に輝いたのは、モデル・俳優として活躍する杏さんでした。父親は世界的なハリウッド俳優である渡辺謙さんです。杏さん自身もパリ・コレクションなどの国際的な舞台でトップモデルとして活躍した後に女優へ転身し、NHK連続テレビ小説『ごちそうさん』をはじめとする多くのドラマや映画で主演を経験。父娘それぞれが世界を視野に入れた高い実力と華を持ち、共に大活躍を遂げている姿が高評価を集めました。
▼回答者コメント
「よく一緒に活躍していたり二世で話題になっているのを聞いたりしたことがあるので、活躍していると思いました」（20代女性／神奈川県）
「杏、父親はハリウッド俳優、杏自信も定期的に主演などで活躍しているイメージの為」（50代女性／東京都）
「2人とも存在感があってかっこいい」（30代女性／福岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：松たか子／75票
2位にランクインしたのは、俳優・歌手の松たか子さんです。歌舞伎俳優の2代目松本白鸚さん（9代目・松本幸四郎さん）の娘として生まれ、10代で舞台デビュー。ドラマ『ロングバケーション』（フジテレビ系）や映画『告白』、アニメ映画『アナと雪の女王』のエルサ役など数々の名作で圧倒的な存在感を放ち、日本を代表する実力派として親子それぞれが芸能界の第一線で輝きを放ち続けています。
「父の背中を見て育った松たか子が、自身の力で女優としての評価を勝ち取ったことで、単なる『二世』を超えたプロフェッショナルな親子として世間に認知されています」（50代女性／千葉県）
「歌舞伎界の重鎮である父・松本白鸚が伝統芸能の第一線で活躍し続ける一方、松たか子は映画・ドラマ・舞台・音楽と幅広く活躍する国民的女優として別々の頂点に立っている。親子それぞれが異なるフィールドで最高峰の評価を受ける稀有な例」（60代男性／大阪府）
「どちらも有名だから」（40代女性／宮城県）
1位：杏／94票
見事1位に輝いたのは、モデル・俳優として活躍する杏さんでした。父親は世界的なハリウッド俳優である渡辺謙さんです。杏さん自身もパリ・コレクションなどの国際的な舞台でトップモデルとして活躍した後に女優へ転身し、NHK連続テレビ小説『ごちそうさん』をはじめとする多くのドラマや映画で主演を経験。父娘それぞれが世界を視野に入れた高い実力と華を持ち、共に大活躍を遂げている姿が高評価を集めました。
▼回答者コメント
「よく一緒に活躍していたり二世で話題になっているのを聞いたりしたことがあるので、活躍していると思いました」（20代女性／神奈川県）
「杏、父親はハリウッド俳優、杏自信も定期的に主演などで活躍しているイメージの為」（50代女性／東京都）
「2人とも存在感があってかっこいい」（30代女性／福岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)