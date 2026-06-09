青森県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選！ 「弘前市」を抑えて最多票だったのは？【2026年調査】
初夏の爽やかな風が心地よく、週末の旅行や初秋に向けた長期休暇の計画を立て始める人も多い季節になりました。旅先の地名や、その響き・字面の印象は、その土地への興味をかき立てる楽しいポイントのひとつです。
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、青森県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選をランキング形式でご紹介します。
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▼回答者コメント
「『十和田』という名前の響きが壮大で、自然のスケール感を感じるからです。漢字の並びもきれいで印象に残ります」（40代男性／北海道）
「響きが力強く、自然の壮大さも感じさせる名前で印象に残るからです」（50代男性／青森県）
▼回答者コメント
「黒がついてかっこいいから」（20代女性／神奈川県）
「どっしりとした印象がある」（20代女性／愛知県）
▼回答者コメント
「ひらがな表記で日本の魂を感じてかっこいい」（40代男性／兵庫県）
「つがる海峡のイメージがあるからです」（30代女性／静岡県）
▼回答者コメント
「普通に読むとひろまえだがあえて違う呼び名がかっこいい」（60代女性／和歌山県）
「弘前城のイメージが強く、お城のロマンがあるから」（30代男性／大阪府）
▼回答者コメント
「5文字の漢字が並ぶ字面の強さがあり、音の響が古風でかっこいいからです」（40代女性／香川県）
「侍みたいな名前でかっこいい」（20代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、青森県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選をランキング形式でご紹介します。
5位：十和田市／24票5位は、十和田湖や現代美術館で知られる「十和田市」です。「十和田」という名前の響きの壮大さが評価されました。自然のスケール感を感じさせるとともに、漢字の並びの美しさも印象に残るという声が寄せられています。
▼回答者コメント
「『十和田』という名前の響きが壮大で、自然のスケール感を感じるからです。漢字の並びもきれいで印象に残ります」（40代男性／北海道）
「響きが力強く、自然の壮大さも感じさせる名前で印象に残るからです」（50代男性／青森県）
4位：黒石市／26票4位は、こみせ通りで知られる「黒石市」です。「黒」という字を含む字面の強さが評価されました。どっしりとした重厚な印象も、かっこよさを感じる理由に挙げられています。
▼回答者コメント
「黒がついてかっこいいから」（20代女性／神奈川県）
「どっしりとした印象がある」（20代女性／愛知県）
3位：つがる市／30票3位は、津軽平野に広がる「つがる市」です。ひらがな表記の珍しさが目を引きました。津軽海峡を思わせる響きや、ひらがなならではの柔らかく日本的な趣もかっこよさにつながっています。
▼回答者コメント
「ひらがな表記で日本の魂を感じてかっこいい」（40代男性／兵庫県）
「つがる海峡のイメージがあるからです」（30代女性／静岡県）
2位：弘前市／52票2位は、弘前城と桜の名所として名高い「弘前市」です。「ひろさき」という素直には読みにくい独特の読み方が評価されました。城下町としての歴史を感じさせる字面や、お城のロマンも支持を後押ししています。
▼回答者コメント
「普通に読むとひろまえだがあえて違う呼び名がかっこいい」（60代女性／和歌山県）
「弘前城のイメージが強く、お城のロマンがあるから」（30代男性／大阪府）
1位：五所川原市／79票最多票を集めて1位に輝いたのは、立佞武多で知られる「五所川原市」です。漢字5文字が並ぶ字面の力強さが圧倒的な支持を集めました。古風で格調のある音の響きや、侍を思わせる長い名前のインパクトも魅力に挙げられています。
▼回答者コメント
「5文字の漢字が並ぶ字面の強さがあり、音の響が古風でかっこいいからです」（40代女性／香川県）
「侍みたいな名前でかっこいい」（20代女性／東京都）
青森県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキング
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)