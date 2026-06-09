「れいなの完成度が高杉晋作」田中れいな、アフタヌーンティー姿に反響「顔ちっさ！」「可愛さの限界突破」
元モーニング娘。の田中れいなさんは6月9日、自身のInstagramを更新。AbemaTVの専属キャスターの瀧山あかねさんと抹茶アフタヌーンティーを楽しむ様子を公開しました。
【写真】田中れいな、アフタヌーンティーを楽しむ様子
互いに緑を基調としたおそろいの衣装を着用する姿や、抹茶スイーツが並ぶテーブルの写真などです。中には傘や扇子などの小物を手にしたショットも。まるで撮影会のような華やかな雰囲気です。さらに「写真集 撮りたくなった」「衣装まで着れて撮影出来たし楽しかったな」と振り返り、充実した時間を過ごせたようです。
コメントでは「れいなの完成度が高杉晋作」「2人ともグリーンが可愛い」「かわいすぎっっ〜」「れいな可愛すぎん、、、？」「美しい」「なんでそんなに可愛いの〜」「双子コーデもレトロ感あって雰囲気とあってて素敵」「可愛さの限界突破してるお姫様、今日も大好きです」など、絶賛の声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】田中れいな、アフタヌーンティーを楽しむ様子
「写真集 撮りたくなった」田中さんは「あかねちゃんとアフタヌーンティーに行ってきました アフタヌーンティー久しぶりに行けてうきうき スイーツも背景も緑で統一されてオシャレやし小物もたくさんあってめっちゃかわいくない？！」とつづり、5枚の写真を公開。
コメントでは「れいなの完成度が高杉晋作」「2人ともグリーンが可愛い」「かわいすぎっっ〜」「れいな可愛すぎん、、、？」「美しい」「なんでそんなに可愛いの〜」「双子コーデもレトロ感あって雰囲気とあってて素敵」「可愛さの限界突破してるお姫様、今日も大好きです」など、絶賛の声が寄せられました。
「惚れ直す」4月28日の投稿では「ザ 15ピ〜ス！やっと買いに行けましたー!!!! こんな 腑抜けみたいな顔しとうけど張り切って写真を撮りました」とつづり、マクドナルドの商品を目の前にした写真を公開。普段よりナチュラルな雰囲気の姿です。ファンからは「すっぴんもかわいい」「かわよすぎで死にそう」「惚れ直す」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)