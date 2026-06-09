ブラジルのシンガーソングライター／プロデューサー マリア・ルイーザ・ジョビンが、3作目となるソロアルバム『Rosa no Ceu』をリリースした。

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ボサノヴァの巨匠アントニオ・カルロス・ジョビンを父に持つマリア・ルイーザは、2019年の『Casa Branca』、2023年の『Azul』に続く本作で、“空に浮かぶ一瞬のピンク色”をテーマに、儚くも美しい感情の瞬間を描き出している。

同アルバムのタイトル曲「Rosa no Ceu」は、現在拠点の1つとして暮らすポルトガル リスボンの空に現れる、淡いピンク色の夕景から着想を得て誕生した楽曲。同じ光景を故郷 リオデジャネイロでも見出したことから、同アルバム全体のコンセプトへと発展したという。

制作には、ブラジルを代表するバンド Los Hermanosの中心人物として知られるマルセロ・カメロがプロデューサーとして参加。アレンジやソングライティングにも深く関わり、マリア・ルイーザの描く繊細な世界観をサポートしている。

同アルバムには、英語詞で綴られた「Portugal」、ボサノヴァの香り漂う「Sofa Vermelho」、マルセロ・カメロとの共作曲「Boca a Boca」、「Sinais」など全8曲を収録。さらに、フランスのシンガーソングライター セルジュ・ゲンズブールによる名曲「La Javanaise」のカバーでは、リオ出身のシンガーソングライター チコ・チコとのデュエットを披露している。収録曲は、恋愛や記憶、旅先での出会いといった日常の断片から生まれた小さな感情を丁寧にすくい上げ、やわらかなストリングスと浮遊感のあるサウンドで彩っている。

また、本作にはマリア・ルイーザが東京での出会いを歌った楽曲「Portugal」も収録。〈I found a love in Tokyo〉というフレーズから始まる同楽曲は、旅先で芽生えた恋心とその記憶を音楽として残そうとする衝動を描いた作品だ。

エレクトロポップユニット Opalaを経てソロ活動を本格化させたマリア・ルイーザは、同アルバムでMPB、ボサノヴァ、ドリームポップ、現代的なポップサウンドを融合させながら、自身の音楽的アイデンティティをさらに深化。軽やかでありながらコンセプチュアル、親密でありながら普遍的な『Rosa no Ceu』は、ブラジル音楽の豊かな伝統と現代的な感性が出会う、美しく詩的な1枚となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）