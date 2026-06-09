「ボールチェーンマスコット」レッド（税込 2530円）

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　「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式ライセンス商品として、“黒ミャクミャク”の新グッズ「立体キーホルダー（推しカラー）」と「ボールチェーンマスコット（推しカラー）」が、6月中旬から、オフィシャルストアやバラエティショップなどで順次発売される。

【写真】推しカラーで選べる！ “黒ミャクミャク”新グッズ一覧

■全6色の推しカラーを展開

　今回登場するのは、大阪・関西万博公式キャラクター、黒ミャクミャクをモチーフにした「立体キーホルダー」と「ボールチェーンマスコット」。

　「立体キーホルダー」は、黒ミャクミャクの立体感あるデザインが楽しめるアイテムで、ハート型のかわいいチャームが付属している。

　一方「ボールチェーンマスコット」は、ふわふわとした質感が愛らしいボールチェーン付きマスコット。お出かけのお供や日常使いにもぴったりだ。

　いずれも、レッド、ピンク、パープル、ブルー、グリーン、イエローの全6色を用意。推しカラーに合わせて選べるラインナップとなっている。