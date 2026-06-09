“黒ミャクミャク”の新グッズが登場！ 6色の推しカラーで楽しむ「キーホルダー＆マスコット」
「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式ライセンス商品として、“黒ミャクミャク”の新グッズ「立体キーホルダー（推しカラー）」と「ボールチェーンマスコット（推しカラー）」が、6月中旬から、オフィシャルストアやバラエティショップなどで順次発売される。
【写真】推しカラーで選べる！ “黒ミャクミャク”新グッズ一覧
■全6色の推しカラーを展開
今回登場するのは、大阪・関西万博公式キャラクター、黒ミャクミャクをモチーフにした「立体キーホルダー」と「ボールチェーンマスコット」。
「立体キーホルダー」は、黒ミャクミャクの立体感あるデザインが楽しめるアイテムで、ハート型のかわいいチャームが付属している。
一方「ボールチェーンマスコット」は、ふわふわとした質感が愛らしいボールチェーン付きマスコット。お出かけのお供や日常使いにもぴったりだ。
いずれも、レッド、ピンク、パープル、ブルー、グリーン、イエローの全6色を用意。推しカラーに合わせて選べるラインナップとなっている。
【写真】推しカラーで選べる！ “黒ミャクミャク”新グッズ一覧
■全6色の推しカラーを展開
今回登場するのは、大阪・関西万博公式キャラクター、黒ミャクミャクをモチーフにした「立体キーホルダー」と「ボールチェーンマスコット」。
一方「ボールチェーンマスコット」は、ふわふわとした質感が愛らしいボールチェーン付きマスコット。お出かけのお供や日常使いにもぴったりだ。
いずれも、レッド、ピンク、パープル、ブルー、グリーン、イエローの全6色を用意。推しカラーに合わせて選べるラインナップとなっている。