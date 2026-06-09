核兵器廃絶長崎連絡協議会は、世界で使える状態にある「現役核弾頭」の数について去年に比べ130発増加したと発表しました。

今後の核弾頭の動向について、長崎大学の専門家は「厳しい見通しになる」としています。

（長崎大学核兵器廃絶研究センター 中村桂子 准教授）

「今後の核弾頭をめぐる情勢については、さらに厳しい見通しを持たざるを得ないというのが現状」

県と長崎市、長崎大学でつくる核兵器廃絶長崎連絡協議会が9日に発表した『世界の核弾頭データ』のポスター。

世界9か国が6月時点で保有している核弾頭の総数は1万2187発です。

このうち、いつでも使える状態、もしくは配備に備え貯蔵されている「現役核弾頭」は9745発で去年に比べ130発の増加に。

2018年と比べると494発増えています。

国別では、中国は380発増え、インドは65発、ロシアも54発の増加です。

一方、アメリカは100発の減少となりましたが、

長崎大学核兵器廃絶研究センター＝RECNAの中村 桂子 准教授は、核兵器に関わるシステムの近代化が進んでいると指摘。

実態を把握するためには、核弾頭の量だけでなく「質」の変化にも目を向ける必要があるとしています。

（長崎大学核兵器廃絶研究センター 中村桂子 准教授）

「近代化計画の過程においては、核兵器の種類が統合されるということもあるので、結果として弾頭数が減る。なので減少として見えるがこれは決して核軍縮に進む動きではなくて、質的な核軍拡である」

核弾頭についてのデータやポスターはRECNAのホームページで公開しているほか、全国の公立図書館や教育機関にもポスターを送るということです。