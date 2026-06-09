7月1日、就職希望の高校生に企業の求人票が公開されるのを前に高校生を対象とした就職フェアが岩国市で行われました。



岩国市で開かれた合同就職フェア。



7月1日に企業の求人票が高校生に公開されるのを前に県内企業について知ってもらおうというイベントです。



6つの高校の生徒が39社のブースをめぐり仕事内容などについて説明を受けていました。



総合工事業

「自分とこの会社で作ったものを自分とこの船で海に設置する。ほかの会社にはない大きいことをやっている」





山口労働局によりますと、昨年度県内の高卒採用の求人倍率は2・72倍と直近10年で2番目に高くなりました。（2024年度が2・80倍）企業は人材確保に苦心しています。総合工事業「最近は新卒の取入れができていない。未経験でもできるので積極的に身軽にきてもらえたら」介護事業「厳しいです。本当に厳しい。高校生や若者の就職がない状況。岩国に残って働いてもらえる若者を待っている」一方、若者が企業に求めることは。高校生「自分を生かして長く働ける職場につきたい」「今のところ介護の仕事に就きたいと思っている。福利厚生とかがちゃんとしているところがいいと思った」この就職フェアは10日以降も県内各地で行われのべ270社あまりが参加する予定です。■スタジオ就職説明会のニュースをお伝えしましたがここでチェック。実は県外に住む若者が山口県で就職活動をしたり、山口県に移住して働いたりする際に利用できる公的な支援制度があります。交通費や引越し費用の補助もあり、「地元に戻って就職するか迷っている」というお子さん、お孫さんがいる方は知っておきたい制度です。まずはこちら。5月26日から受付が始まった「やまぐち就活応援補助金」です。県内で開かれる合同企業説明会や県内企業の面接を受ける際の交通費を補助する制度です。補助額は居住地によって異なり上限は３万円～６万円です。例えば、北海道なら６万円、東京なら５万円、広島や九州なら３万円が補助されます。ただし申請は１人１回まで。インターンシップへの参加は対象外となっています。さらに東京に本部があり、関東の一都三県にキャンパスのある大学や大学院に在学、または卒業した人が山口県に移住して就職する際には別の支援制度もあります。県内企業の面接にかかった交通費として上限２万円。さらに引っ越し費用としても上限１１万円が支給されます。こちらは国の制度を活用したもので、東京圏への人口集中を緩和し、地方への移住・定着を促そうという狙いがあります。先ほど紹介した「やまぐち就活応援補助金」と併用できる場合もあります。そのほか、東京、大阪には山口県への就職相談に応じる専門員も配置されています。人手不足が課題となる中、県はさまざまな支援策で若者のＵターン・Ｉターン就職を後押ししています。補助金の詳細は県のホームページをご覧ください。