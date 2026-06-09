県は、防府市の県立総合医療センター建て替えの基本計画の見直しを正式に公表しました。



先進医療の強化など基本的な整備方針は維持しつつ、病床数を60床削減し、開院の目標時期を2年ほど後ろ倒しにしています。



村岡知事

「これから実際に具体の設計や本格的に工事に入っていくなか、直近のデータ・推計を踏まえて適切な病床規模などにしていかなければならない。当然、過剰な病床を抱えることはあってはならない」





県立総合医療センターは築40年以上が経過し、老朽化が課題となっています。県は建て替える方針を掲げ、新たなセンターの病床数を512床、開院の目標を2030年度末、概算事業費を750億円とする基本計画を2025年3月にまとめていました。しかし将来の入院患者数について最新のデータなどを基に見直した結果、当初の想定よりも減る見通しとなったことから、病床を60床減らし、452床としています。一方で先進医療の機能強化や全室個室化といった基本的な整備方針は堅持するということです。また建物の設計変更や建設業界の時間外労働規制が影響したとして、開院の目標時期を2年程度延長し、2032年度末に変更しています。基本計画で750億円としていた概算事業費は、病床数削減による圧縮効果と建設コスト上昇の双方を反映し、年内を目標に改めて算定するということです。