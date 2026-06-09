2028年に、山口県で45年ぶりに開催される全国高校総合文化祭にむけ、実行委員会が設立されました。



実行委員会は再来年の全国高校総合文化祭の開催地として山口県が正式決定したことを受け9日き、設立されました。（決定は5月26日付）



全国高校総合文化祭は国内最大規模の高校生の芸術と文化の祭典です。



設立会では防府高校書道部によるパフォーマンスが披露されたほか、高校生でつくる生徒準備委員会の生徒がイメージカラーを緑や青、オレンジ、白に決めたことや大会愛称を「やまぐち総文2028」に決めたことなどこれまでの取り組みを発表しました。





生徒準備委員会 山口中央高校3年 森本宇音さん「山口での大きい大会になるので いろんな人が県外からも県内からも来てみんなに山口のことをぜひとも知ってもらえるような大会になってほしい」設立会のあとに開かれた実行委員会ではそれぞれの部門の開催地が示されました。県内11の市が会場となり、総合開会式とパレード、演劇や日本音楽などは山口市吹奏楽や器楽・弦楽器などは下関市、小倉百人一首かるたは山陽小野田市などとなっているほか、開催地オリジナルの部門である工業は光市、軽音楽は宇部市で開かれます。今後、2027年秋から開催されるプレ大会に向けての準備や、ことし秋田県で開催される大会の視察など準備が進められます。