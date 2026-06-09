10日までの「歯と口の健康週間」に合わせ、正しい歯みがきや口の健康を学ぶ全国はみがき大会が開かれ、県内の小学校なども参加しました。



この大会は歯と口の健康について学んでもらおうと、毎年行われています。



県内では小学校と特別支援学校あわせて276校が参加し小学校の参加率は前年度に引き続き全国で唯一の100％となりました。



このうち山口市の小郡小学校では、4年生の児童59人が参加しました。





講師を務めた県歯科医師会の小山茂幸会長は歯垢の中にいる細菌や歯周病が全身の健康に影響を及ぼすことを説明しました。児童たちは県高等歯科衛生士学院の3年生から指導を受けながら、自分の歯や歯ぐきの状態を鏡で確かめたり、歯ブラシやデンタルフロスを使って、正しいケアを学んだりしました。児童「歯肉炎とかあまり知らないこともいろいろ知れてうれしかった」「きょう学んだことを生かして帰ってからも歯みがきやデンタルフロスをきちんとして歯垢を取ろうと思った」小山会長「歯みがきからまず生活習慣を整えていくというのが大切だと伝えたかった「中学生になったとき高校生になったとき歯みがき習慣が途絶えないようにするのが課題」県歯科医師会によりますと、県内の12歳の子ども1人あたりの虫歯の本数は0.47本と少ない一方で歯肉炎の子どもは増加傾向にあるということです。