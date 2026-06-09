太田プロダクション所属の芸人たちが出演する事務所主催ライブ「太田プロライブ月笑2026／6月ROUND」が、8日に東京・シアターマーキュリー新宿で開催され、センチネルが今期5連勝を達成した。

宮下草薙が19年に打ち立てた連続優勝回数4回を上回り、記録更新となった。昨年の最終ラウンドでも優勝を飾っており、実質6連勝の快進撃となっている。

センチネルはボケ担当のトミサット（33）、ツッコミ担当の大誠（32）の2人組。今月もMCを担当。ネタでは、大誠が料理を学ぶべく本場イタリアに修行に行く漫才を披露し、会場に爆笑を巻き起こした。

日本とウガンダのハーフ芸人でもあるトミサットは「ここまで来たら、年内全制覇目指します」。大誠は「去年の最後の月笑から数えて6連覇は新記録らしいです。そろそろ後輩に居酒屋でお笑い語ります」とコメントを発表した。

なお、年間最多優勝回数は、19年の宮下草薙による6回となっている。宮下草薙が持つ記録を再び更新できるかにも、注目が集まりそうだ。

同ライブはG1、G2のランクに分かれてネタを披露。その日会場に訪れたお客さんの投票によって順位決める“ガチ”コンテスト。その順位でポイントを振り分け、G1の年間ポイント上位3組が12月開催のクライマックスシリーズへと進出し、年間王者を決める。

◆6月ROUN投票結果

【G1】＜1＞センチネル＜2＞ストレッチーズ＜3＞青色1号＜4＞ハマノとヘンミ＜5＞サルベース＜6＞さすらいラビー＜7＞リンゴゴリラ＜8＞群青団地

【G2】＜1＞ライオンロック＜2＞モシモシ＜3＞ぷぅ＜4＞それもまた一興＜5＞せからし会＜6＞ドロシー＜7＞泥まみれ＜8＞

ア・ロングアイランド