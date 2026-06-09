◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会 ▽２回戦 金沢学院大９―４天理大（９日・東京ドーム）

４年ぶり５度目の出場の金沢学院大（北陸大学）が天理大（阪神大学）を下し、２０１０年の５９回大会以来の白星を挙げ、初のベスト８に進出した。打線は２回２死一、三塁から８番・三島袈夢外野手（４年＝常葉大菊川）の左前適時打で先制。６回に同点に追いつかれるも、７回１死一、三塁から内野ゴロの間に勝ち越した。８回には相手のボークなどミスにも乗じて４得点を加え、試合を決めた。

投手陣は３人の継投で１０安打を浴びながらもリードを守った。この日「３番・二塁」で５打数３安打１打点と活躍した主将・山川悟輝（４年＝海星）は「今までの最高がベスト１６だったので絶対にそこは乗り越えようとチームでやってきた。その土台に立てたことをうれしく思います」と振り返った。

オフに始動した新チーム。４年生は野手が５人、投手が２人の計７人と下級生に比べて数が少ない。そんな中で作り上げたのが「力のある選手がのびのびできる環境」だった。主将の山川を中心に４年生が下級生のサポートを積極的にするチームを目指して日々、声をかけた。チームの柱として努力を積み重ねた４年生に、角尾貴宏監督（５５）も「４年生のおかげで下級生がのびのびできるチームが作れた。その４年生が今日活躍してくれたというところでまた一つ、チームがまとまったと思います」と賛辞を贈った。

チームは１１日、初の４強をかけ、関大（関西学生）と北九州市大（九州六大学）の勝者と対戦する。目標達成に向けた大事な一戦に山川は「これからはプロ注目という選手たちも多く出てくる。今までやってきた練習を徹底して、あさっての試合も頑張りたい」と意気込んだ。