春の北信越高校野球大会は9日、長野市の長野オリンピックスタジアムで決勝が行われ、松本国際が3対0で長野日大を破り、初優勝を果たしました。



北信越大会で県勢同士の決勝となるのは2007年秋以来、37季ぶり。決勝に進んだ長野日大と松本国際は先月の県大会3位決定戦でも対戦し、このときは長野日大が9対1で快勝しています。



試合は1回裏、松本国際が2アウト1塁から立花輝空のヒットで先制。

さらに2回裏、ヒットと送りバントでチャンスを広げると、2アウト2・3塁で亀山群史のライト前へのタイムリーで2点を追加し、リードを3点に広げます。





守っては松本国際の先発、岡田楓生が好投。5回まで無失点に抑えます。ところが6回表、デッドボールで出したランナーを置き、長野日大の林堅太郎が三塁線を破るヒットで2アウト2塁・3塁としますが、後続が倒れ、得点にはつながりません。松本国際の岡田が長野日大打線を6安打に抑え、完封勝利。県大会の雪辱を果たした松本国際が北信越大会初優勝を飾りました。松本国際 森田勇大主将「自分の代で歴史をつくれたということが、とてもうれしいです。県大会で課題が出て、それを修正して北信越に挑めて、きょういい結果で終われたので良かったです」（夏の目標は？）「甲子園です」