５月の米中小企業楽観度指数は９５．３（市場予想９６．０、前回４月９５．９）



景況感は弱めで推移、52年平均 98.0 を依然下回る

不確実性指数は91（前月比 +3）と企業心理は「不透明感が高い」状態が継続

中小企業雇用指数100.3（ほぼ横ばい）

「未充足の求人あり」と回答した企業は29％（前月比 -5） 、2020年5月以来の低水準



NFIBチーフエコノミストのコメント、構図は二分している

AI投資が経済に一定の活気を与えている

燃料価格の急騰に苦しむ中小企業が増加

大企業と違い、コストを価格転嫁しにくいため負担が重い

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