５月の米中小企業楽観度指数は９５．３（市場予想９６．０、前回４月９５．９）
５月の米中小企業楽観度指数は９５．３（市場予想９６．０、前回４月９５．９）
景況感は弱めで推移、52年平均 98.0 を依然下回る
不確実性指数は91（前月比 +3）と企業心理は「不透明感が高い」状態が継続
中小企業雇用指数100.3（ほぼ横ばい）
「未充足の求人あり」と回答した企業は29％（前月比 -5） 、2020年5月以来の低水準
NFIBチーフエコノミストのコメント、構図は二分している
AI投資が経済に一定の活気を与えている
燃料価格の急騰に苦しむ中小企業が増加
大企業と違い、コストを価格転嫁しにくいため負担が重い
景況感は弱めで推移、52年平均 98.0 を依然下回る
不確実性指数は91（前月比 +3）と企業心理は「不透明感が高い」状態が継続
中小企業雇用指数100.3（ほぼ横ばい）
「未充足の求人あり」と回答した企業は29％（前月比 -5） 、2020年5月以来の低水準
NFIBチーフエコノミストのコメント、構図は二分している
AI投資が経済に一定の活気を与えている
燃料価格の急騰に苦しむ中小企業が増加
大企業と違い、コストを価格転嫁しにくいため負担が重い