欧州株　総じて堅調、騰落銘柄数は上昇が過半数
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100　 10341.63（-31.57　-0.30%）
独ＤＡＸ　　24804.07（+187.85　+0.76%）
仏ＣＡＣ40　 8267.21（+67.92　+0.83%）
スイスＳＭＩ　 13376.85（+55.86　+0.42%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:25現在
ダウ平均先物JUN 26月限　50965.00（+109.00　+0.21%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7448.75（+32.75　+0.44%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　29677.50（+222.75　+0.76%）