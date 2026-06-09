欧州株 総じて堅調、騰落銘柄数は上昇が過半数
欧州株 総じて堅調、騰落銘柄数は上昇が過半数
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100 10341.63（-31.57 -0.30%）
独ＤＡＸ 24804.07（+187.85 +0.76%）
仏ＣＡＣ40 8267.21（+67.92 +0.83%）
スイスＳＭＩ 13376.85（+55.86 +0.42%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:25現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50965.00（+109.00 +0.21%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7448.75（+32.75 +0.44%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29677.50（+222.75 +0.76%）
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100 10341.63（-31.57 -0.30%）
独ＤＡＸ 24804.07（+187.85 +0.76%）
仏ＣＡＣ40 8267.21（+67.92 +0.83%）
スイスＳＭＩ 13376.85（+55.86 +0.42%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:25現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50965.00（+109.00 +0.21%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7448.75（+32.75 +0.44%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29677.50（+222.75 +0.76%）