長野県内各地でクマの出没が相次いでいます。松本市や大町市では生活圏での目撃が続き、周辺には不安が広がっています。



「おはようございます」



8日に臨時休校となった松本市の島立小学校では、9日朝の登校の際、保護者の付き添いが呼び掛けられました。



警察や市によりますと、8日は松本市和田の小学校近くや松本市新村の松本大学付近などでクマの目撃が相次ぎました。これまでに人的被害は確認されていません。このうち、松本大学の北側では、8日午後6時ごろ、住宅の玄関先でクマ1頭が目撃されました。





近所の人は「こんなところでクマが出ることを初めて知って、いままでそんなことなかったから。外に出るのが怖いというか」近所の人は「早く捕まってくれればいいけど」一方、大町市でも、9日朝から中心部でクマの目撃が相次ぎました。近所の人は「子どもも結構多くて学校もいっぱいあるのでその辺が心配」警察や市によりますと、9日午前6時ごろ、大町市大町の市役所西側やスーパー南側でクマ1頭が目撃されました。さらに午前7時20分ごろには、そこから約500メートル離れた別のスーパー付近でも目撃があり、午後2時ごろには、大町市社の橋の付近でも確認されました。その後、駆け付けた市の職員などがクマ1頭が山に入る様子を確認したということです。この影響で、近くの小学校1校では、集団下校の対応が取られました。警察と市は、引き続き注意を呼び掛けています。