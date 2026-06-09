レスリングの15歳以下の全国大会を制し、今月、タイで開かれる「U15アジア選手権」に日本代表として出場する岡山市の中学生がいます。

【写真を見る】身長150cmの小さな巨人が世界へ！U15レスリング王者・野田真一郎「小柄な体格をスピードで圧倒」【岡山】

初めての国際大会出場 野田真一郎選手

努力を積み重ねて挑む初めての国際大会です。身長150センチ。小柄な体格ながら、持ち味のスピードと多彩な投げ技で相手を圧倒します。岡山市の中学3年生、野田真一郎選手です。



（野田真一郎選手）

「これが、がぶり返しです。」「巻き投げが、巻いて返す」

（チームメイト）

「めちゃくちゃ強いです。技の精度が違います」

今年3月に開かれた「JOCジュニアオリンピックカップ全日本レスリング選手権」野田選手は、U15男子グレコローマン38キロ級で優勝。中学生以下の年代でこの大会を制するのは、岡山県勢として初めてのことです。

そして、U15アジア選手権の日本代表に選ばれました。

小学3年生のときに競技始める

（野田真一郎選手）

「日本代表が決まる試合で、粘って粘って粘って粘っての勝利だったので、最後ガッツポーズしてすごくうれしかった」



小学3年生のとき、岡山ジュニアレスリングクラブで競技を始めました。しかし、当時はコロナ禍。試合はおろか、満足に練習もできない日々でした。

（岡山ジュニアレスリングクラブ・菊池はじめ 代表）

「（最初は）どうにもならないかと思っていた。コロナの時は練習場が使えなかった。公園に行って練習したり、そんなのですごく真面目な子です」

続きは、後編で「地道な努力を続け、日本代表に選ばれるまでに成長」

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【後編】へ続く

「昔はむちゃくちゃ弱かった」なぜ、強くなった？U15レスリング王者・野田真一郎選手が世界へ