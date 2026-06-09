柔道家で政治家の谷亮子（50）が6月5日、Instagramを更新。長嶋茂雄が監督を務めた日米野球での始球式を振り返った。

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「こちらの Glove」と投稿されたのは、谷が2000年の日米野球で始球式を務めたときの写真。谷は着用したグローブが松井秀喜（51）から手渡されたものであることを明かし、「大変光栄すぎる松井さんの Glove をつけてマウンドへ お陰さまでストライクー！！ とてもとても大きなGloveでしたので、よく覚えています」と当時を振り返った。

また、谷は「ベンチに引き上げて行くと長嶋監督が『ヤワラちゃんナイスでしたね～！ こういう粋なことができるんだよ、松井くんは～』と迎えてくれました」と長嶋との思い出を語った。

【画像】始球式をする谷亮子（画像は谷亮子 Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「亮子さんフォームが決まって格好良いです」「記憶に残りまくる素敵すぎる思い出」「一流同士の絆が感じられて胸が熱くなります」「素敵な１枚です」といったコメントが寄せられている。