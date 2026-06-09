複数の客らが体調不良を訴えた名古屋市の大型商業施設。スプレーが撒かれていた可能性が。

【写真を見る】｢せき込むぐらいの喉の痛み｣ 何者かが“スプレー”撒いたか 23人が体調不良…8人病院搬送 ｢mozoワンダーシティ｣名古屋・西区

複数の客らが体調不良を訴えたのは8日午後5時半過ぎ。名古屋市西区の大型商業施設「mozoワンダーシティ」で、4階のゲームセンターの近くにいた0歳から40代の男女23人が、せきの症状やのどの痛みを訴えました。

警察と消防によりますと8人が病院に運ばれ、いずれも意識はあるということです。





ゲームセンターも含め 9日は通常通り営業

（店内にいた人）「店に入った瞬間『空気にごってない？』と。せき込むぐらいの喉の痛みだった」なぜこのようなことが起きたのでしょうか…

（田中希宜記者 9日午前10時頃 名古屋・西区）

「8日目や喉の痛みを訴える人がいたmozoワンダーシティですが、9日は通常通り営業しています」

警察の鑑識作業は8日夜のうちに終わっていて、商業施設は9日、ゲームセンターも含めて通常通り営業しています。



（客）

Ｑ.9日の人の入りは？

「一緒。特に変わらない」

何者かが“スプレーを撒いているような様子”

こうした中、新たな情報も明らかに。捜査関係者によりますと、防犯カメラの映像などから、何者かがゲームセンターの中でスプレーを撒いているような様子が確認されたということです。



店内で体調不良者が現れ始めたのは、スプレーを撒くような様子が撮影された時間の後からだったということで、警察が関連を調べています。