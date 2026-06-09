6月10日（水）の近畿地方は、梅雨の晴れ間。久しぶりの洗濯日和となるでしょう。

南の海上に停滞する梅雨前線は、さらに陸地から離れ、北からは移動性の高気圧が近畿地方を覆うでしょう。この影響で、近畿の南部は朝のうちまで雲が広がるものの、全域で日中は晴れるでしょう。空高くの薄雲が出るくらいで、各地で日ざしがしっかりと届きそうです。にわか雨の所もないでしょう。梅雨の晴れ間は、紫外線に注意が必要です。

21日（日）の夏至まで10日余りということで、太陽のパワーも1年の中でも1番強い時季になってきています。朝の最低気温は14～18℃くらいで、前日よりも低い所が多いでしょう。内陸部では肌寒く感じるほどになりそうです。

一方で、日中の最高気温は24～28℃くらいと、前日よりも大幅に気温の高くなる所が多い見通しです。一日の気温差が大きくなりますので、服装にお気を付けください。

13日（土）にかけて、梅雨の晴れ間が続きますが、11日（木）から12日（金）は上空の高い所に寒気が流れ込む影響で、北部や山地を中心に大気の状態が不安定になりそうです。

14日（日）から15日（月）は広い範囲で雨が降る可能性があります。