ディズニーの人気キャラクター『ドナルドダック』が、6月9日に誕生日を迎えました。東京ディズニーリゾートの公式Xでは「今日6月9日はドナルドのお誕生日！ジュビリーブルーの衣装を身につけて、誕生日を楽しんでいるようですよ」と投稿され、「お誕生日おめでとう」など祝福のコメントが寄せられました。

ドナルドダックは1934年6月9日に『かしこいメンドリ』でスクリーンデビュー。今年でデビューから“92年”を迎えました。本作は、約8分ほどの短編アニメーションです。作中では、かしこいメンドリがドナルドとピーター・ピッグにトウモロコシの種まきの手伝いを依頼しますが、腹痛を理由に断られてしまいます。種まきも収穫も手伝わないものの、食べるのは手伝いたいと思っている――そんなお話です。

『ドナルドダック』は、デビューして以来“ディズニー最多の出演作品数”を誇るそうで、本名は『ドナルド・フォントルロイ・ダック』。短気で負けず嫌いな性格ですが、悲しんでいる人がいると気を使うなど、優しい一面もあるどこか憎めない性格です。

またSNSでは、『#ドナルド生誕祭2026』を付けた投稿も多く見られました。