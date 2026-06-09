【カイロ＝村上愛衣】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」で、レバノンの親イラン勢力ヒズボラとの連携など対外工作を担う「コッズ部隊」のエスマイル・カアニ司令官は８日、ペルシャ湾から紅海にかけて、米国やイスラエルに対抗する新たな「抵抗の安全帯」ができるとＳＮＳへの投稿で明らかにした。

安全帯は海上に「帯」のように延びる範囲を指すとみられる。米国とイスラエルによるイランへの攻撃が始まって以降、イランは「新たな戦端を開く」として、アデン湾と紅海を結ぶバブルマンデブ海峡を挙げている。軍事支援をしてきたイエメンの反政府勢力フーシと共闘し、ホルムズ海峡に加えてバブルマンデブ海峡も封鎖すると警告してきた。

フーシは、パレスチナ自治区ガザで２０２３年に戦闘が始まって以降、中東の親イラン勢力「抵抗の枢軸」の一角としてイスラム主義組織ハマスを支援し、紅海を航行するイスラエル関係の船舶を攻撃した。

フーシの報道官は８日、イランとイスラエルの交戦を受け、イスラエルをミサイルで攻撃したことを明らかにした。また、紅海でイスラエル関連の船舶の航行も禁止すると発表した。