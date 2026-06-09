◇第14回九州女子ミッドアマゴルフ（2026年6月9日 福岡県嘉穂郡桂川町 麻生飯塚ゴルフ倶楽部＝6148ヤード、パー72）

18ホール競技で行われ、宇野菜月（31）が3人によるプレーオフを制して大会初出場初優勝を決めた。

3バーディーを奪い、2ボギー、2ダブルボギーの3オーバー、75で回った宇野は、山本加奈子（27）、河野あずみ（24）と並ぶトップでホールアウト。2ホールに及んだプレーオフでは、宇野はともに手堅くパーをキープ。1ホール目でボギーだった河野、2ホール目でパーを逃した山本を下した。

「これまでタイトルを取ったこともないしプレーオフも初めて。最後のパットはさすがに手が震えた。初めて優勝できてうれしい」と喜んだ。

長崎市出身。長崎明誠高ゴルフ部を経て、江連忠プロが主宰する「江連忠ゴルフアカデミー」（神戸市）でプロを目指したが、テストに3度失敗し断念。同時に日本プロドラコン協会（JPDA）に所属して、最長不倒距離340ヤードを記録し、2017年ドラコンプロ・オブ・ザ・イヤーに輝いた経歴も持つ。25歳で長崎市に戻り3年前から夫・宇野航大さんの指導でボディビルに取り組み、一昨年は九州沖縄ボディビル選手権で優勝した。

3月にJGA（日本ゴルフ協会）にアマチュア資格復帰の申請と承認を経て今大会に初出場し、持ち前の270ヤード超えの飛距離で圧倒。ゴルフとボディビルの異色の“二刀流”でともに九州タイトルを手にした。

「ジャパン（日本選手権）に出るのも初めて。自分のゴルフと飛距離がどこまで通じるか楽しみ」と初体験の全国舞台に胸を躍らせた。

この結果、上位11人が日本女子ミッドアマゴルフ選手権（11月12、13日、京都・日清都）の出場権を得た。

（上位成績）

＋3（1）宇野 菜月 75

（2）河野あずみ、山本加奈子 75

＋5（4）山岳茉莉依、赤瀬 新菜 77

＋6（6）山崎 愛子、亀井 文予 78

＋7（8）今田 夢美、SUNG MINJI 79

＋9（10）徳永 琴、山下 胡桃 81

（以上が日本女子ミッドアマゴルフ選手権進出）