中国で“人生が決まる”といわれている大学入試「高考」の試験が行われ、受験生は、家族だけでなく地域の人々にも盛大に見送られました。一方、有名大学に入っても就職ができない学生が増えつつあり、新たな動きも出ています。

■受験生見送りイベント「町の人全員が来ています」

中国・四川省の山間にある町で5日、町唯一の高校の前に続々と人が集まり始めました。そして整列したのは、おそろいの赤い衣装を身につけた女性たち。

「集まって、集まって！ 行くよ！」

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何やら緊迫した空気も漂うなかで始まったのは、町の人や在校生によるパフォーマンス。そこへ、バスに乗って姿を見せたのは、受験生たちです。

この日は、中国の大学入試「高考」に臨む受験生が都市部の試験会場に向けて出発する日。町を挙げて見送りが行われました。

地元の店の店員

「この町の人全員が、受験生の見送りイベントに来ていますよ」

地元の人

「子供たちの将来のため、いい成績を収められるように応援しています」

■“1日10時間”勉強…親の期待も

大学入試の全国統一試験「高考」。ここで取った点数によって、行ける大学が決まります。一流大学に合格すれば、有名企業への近道ともなり、究極の学歴社会の中国では「高考で人生が決まる」ともいわれているのです。

受験生である高校3年生の羅さんは、試験に向かう前日、母親らから激励を受けました。

羅さんの母

「あした頑張ってね」

「自信はある？」

羅さん

「正直、今回の高考は普段のテストより簡単かも」

羅さんの母

「問題を丁寧に読み解きなさい。焦らないでね」

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羅さんは入試に向け、1日10時間ほど勉強してきたということです。

羅さん

「午前の授業は5つ、午後の授業は4つ、夜に自習が3つ、午後10時ぐらいに授業が終わります。全力を尽くします。高考は人生を変える重要なイベントですから」

羅さんの母

「私はあんまり勉強しなかったので、その後の人生はつらいものでした。息子にはたくさん勉強して、将来の選択肢を増やしてほしいと願っています」

親の期待も受け、受験生たちは大学入試に臨みます。

■高い失業率…ロボットプログラミング教室が急激に人気

そして7日、試験が始まりました。“縁起がいい”とされるチャイナドレスを着て応援に駆けつけた保護者もいました。

受験生

「3年間の努力すべてが今日にかかっています。絶対勝ちます」

大学入試への気合は十分。しかし、ある懸念も…

受験生

「就職がどんどん難しくなっているんです」

中国の若者の失業率はおよそ16％（＊4月 国家統計局より）。日本ではここ数年、5％に満たないのと比べると、その高さは際立っています。一流大学に入学しても、卒業後に就職できない若者が増えつつあるのです。

そうしたなか、ここ数年で急激に人気となっているというのが、ロボットのプログラミング技術を学ぶ教室です。

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講師

「黒いケーブルは黒いプラグに、逆の方はCPUに挿して」

子ども

「ここに挿すの？」

北京にある教室では、3歳から高校生までのおよそ600人が在席。5〜6歳のクラスでは、部品から車を組み立て動作をプログラミングしてリモコンで操作する技術を学んでいました。

今、中国で急速に成長するロボットやAI分野では、人材の需要が高まっているといいます。

5歳の子供を通わせる親

「ロボット技術の進化は、将来、子供たちの就活に影響する可能性があると思います。だから今のうちにロボットプログラミングを勉強させているんです」

高考を突破しても就職難が待ち受けるなか、ロボットが子供たちの未来を明るいものにするのでしょうか。