千葉県山武市の資材などを置く、いわゆる「ヤード」に盗難車を保管したとして、アフガニスタン国籍の男2人が逮捕されました。

【写真を見る】【独自】千葉・山武市のヤードで盗難車を保管した疑い アフガニスタン国籍の男2人逮捕 盗難車を解体する拠点か 千葉県警

記者

「千葉県警の捜査員がヤードに家宅捜索に入りました」

きょう、千葉県警などが家宅捜索に入ったのは山武市にあるヤードです。

警察は、このヤードに時価およそ950万円の高級車「ランドクルーザー」を盗まれたものと知りながら保管したとして、いずれもアフガニスタン国籍のラソーリ・モハマド・アマン容疑者（31）とカイリ・モハマド・ザマン容疑者（30）の2人を逮捕しました。

警察は、2人の認否を明らかにしていません。

警察によりますと、「ランドクルーザー」は2日ほど前に、市原市の男性（49）の自宅から盗まれたもので、きょうの家宅捜索で押収されました。

この他にも、ヤードからは盗難されたとみられる車の部品などが見つかり、警察は盗んだ車を解体する拠点とみて実態解明を進めています。