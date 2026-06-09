富山県内でも食品のパッケージに、長引く中東情勢の混乱の影響です。印刷用のインクが不足し、いつもとは違う簡素なパッケージでの販売を余儀なくされています。



「宅配商品のこちらの商品になります。こちらが今週から変更になりました、油揚げのパッケージになります」



透明なパッケージに包まれた油揚げ。



店頭や宅配で食品などを販売する「とやま生活協同組合」です。





先週から、取り扱う一部の油揚げのパッケージが変わりました。これまで販売していた同じ商品と比べてみると、パッケージにあった会社や商品のロゴがなくなり、最低限のラベルが端に貼ってあるだけです。とやま生活協同組合宅配事業部 多賀正樹マネージャー「中東情勢の影響を受けまして、包材に使っているインクの方が中々入ってこないというふうに、メーカーさんの方から聞いております。こちらの包材でも問題ないだろうということで、お届けすることに決定しております」油揚げを製造している高岡市の「長井食品」によりますと、先月下旬、いつも通りパッケージを発注したところ、インク不足のため納入できないと返答があったということです。今月中には通常通りのパッケージが届く見込みですが、具体的な日程は決まっていません。この状況を受け、とやま生協は宅配で販売する分を簡素なパッケージに切り替えると、各家庭に文書で知らせました。とやま生活協同組合宅配事業部 多賀正樹マネージャー「先行き不透明ということもありますので、7月以降の数社から、パッケージについての相談とか依頼をうけております」宅配部門では、小松菜も先月末から包装が変わっています。これまでは、包装フィルムに商品名などが大きく印刷されていましたが、透明なフィルムに小さいシールを貼ったものに簡素化されました。今後、店舗で販売される小松菜のパッケージも、順次この形に移行するということです。とやま生活協同組合宅配事業部 多賀正樹マネージャー「パッケージの変更で、お届けできているというところで何とかすんでいますが、中東情勢でいろんな材料とか資材が不足しますと、パッケージ自体がなくなるということになりましたら、宅配の商品としては取り扱いが難しくなりますので、厳しくなるかなと思います」とやま生協は「内容量や品質面での変更は一切ない」として組合員に理解を呼びかけています。一方、こちらは紙のチラシやパンフレット、グッズへの印刷も手がける、富山市のとうざわ印刷工芸です。ナフサ由来のインクが値上がりし、経営を圧迫しています。とうざわ印刷工芸 東澤善樹社長「直近で言いますと6月1日から、ものによって200円から1000円の値上げというふうに話を聞いております」印刷に使われるインクやインクの洗浄液は、原油由来のナフサからできていて、中東情勢の混乱による影響を直に受けています。特殊な色を作るための特色インクは、1キロあたり最大1000円の値上がり、また、インク洗浄液は3月末に一斗缶あたり5900円だったものが、今月から8500円に。4割以上も値上がりしました。追い打ちをかけるのが、来月から引き上げられる紙の値段です。紙は、原料の木を溶かし、漂白する工程で、多くの電気や燃料を消費します。燃料価格の高騰を受けて紙も値上がりしていて、今年1月に比べておよそ25パーセント高くなります。この会社では、毎月およそ40万枚の紙を刷るため、年間に換算するとおよそ1800万円もコストが増す計算です。さらに。川腰裕平記者「こちら、紙にインクを乗せるための印刷版ですが、アルミ製ということで、こちらも中東情勢の影響が大きいということです」アルミも中東への依存度が高く、8月1日から15パーセント以上の値上げになると通達が届いています。紙、インク、そして印刷版。チラシやパンフレットなどの印刷に欠かせない資材が、軒並み高騰する三重苦に、社長は頭を悩ませています。とうざわ印刷工芸 東澤善樹社長「価格転嫁のお願いをしているところではございますが、やはりお客様のほうでもいろんなご事情もありますし。経営の部分で、収益をどうやって上げていくかという部分、本当に難しい問題になってくると思っております」今回の中東情勢による影響をきっかけに、この会社では、印刷工程を最適化してインクや紙の削減に取り組んだり、より付加価値のある商品を開発したりするなど、経営を安定させるための対策を進めています。食品パッケージは、大手メーカーでも相次いでカラーインクの使用をやめたり、印刷面積を小さくしたりするなど、簡素化が発表されています。中東情勢の混乱が早く収まるのを願いたいですね。