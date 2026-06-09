近年、診療所がなかった舟橋村にきょう、クリニックが7年ぶりに開院しました。訪問診療も行うクリニックを開いたのは富山県外出身、46歳の女性医師です。その意気込みを助田記者がお伝えします。



助田紫乃亜記者

「村の中を走る県道沿いに、7年ぶりにクリニックが開院しました。予約制の外来診療に加え、訪問診療も行っていきます」



渡辺史子院長

「どんな症状なんですか？痛み？」

患者

「シャンプーするときここが」

渡辺院長「ああ」





舟橋村にきょう開院した「ふなはしファミリークリニック」です。さっそく診察に訪れる村民の姿がありました。同じ場所にあった医院が閉院してから7年間、舟橋村には医院（医科）が無く、こちらの女性は富山市まで通っていたといいます。助田記者「お近くに医院がまたできて、いかがですか」患者「よかったなと思う。ああ、いい先生だなと思った」院長の渡辺史子さんは「家庭医療専門医」。家族全体・地域全体を包括的に診療する総合診療医です。広島県生まれの渡辺さんは、富山大学附属病院などに勤務していました。開業先に舟橋村を選んだのは、小さな村だからこそ家庭医療専門医としての力がいかせると感じたからだといいます。ふなはしファミリークリニック 渡辺史子院長「赤ちゃんからお年寄りまで、幅広い年代を診ることができる。学校医も担当できるということで、ぜひ舟橋村でやってみたいなと思うようになりました」予約制の外来診療のほか、患者の自宅を訪ねる訪問診療も業務の中心です。富山市の石動淑枝さんは、重い病気を患ってから定期的に訪問診療を活用しています。石動淑枝さん（87）「病院だったら、自分の好きなことやらなんやら言えないでしょ。ここ来てもらうと、たまには冗談も言って。それで元気になるがかもわからん」舟橋村での開業を実現するため、渡辺光村長に直談判したという渡辺院長。7年ぶりの医院に村も期待を寄せています。舟橋村 渡辺光村長「なんていい出会いなんだろうと、受け止めた記憶があります。ぜひとも、舟橋村の村民みなさんを包括して診ていただけるような、そういった医師になっていただきたいと願っております」日々の健康相談から、訪問診療まで。渡辺院長は、地域の暮らしに寄り添う医療を提供していきたいと意気込みます。ふなはしファミリークリニック 渡辺史子院長「村の皆さんの暖かいお気持ちを、そのまま生かしていただけるように、私も生活面、医療面で支えられることがあったら、ぜひお支えできならなというふうに思っております」近くにクリニックがあると暮らしの安心につながりますよね。渡辺院長は今後、クリニックで家庭医療専門医の研修も行っていきたいと話しています。