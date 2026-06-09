先ほどクマが捕獲された住宅の近くで、新たなクマの痕跡が見つかったようです。高柳アナウンサーの中継です。

クマが捕獲された現場から50メートルほど離れた場所から許可をいただいて中継でお伝えします。

この塀を乗り越えて入ってくるところを、こちらの住民の方が一部始終見ていたそうなんです。こちらの塀、150センチほどあるんですが乗り越えまして、この野菜を突っ切るような形、クマの足跡がこちらにもあります。さらに飛び越えて踏みつけるような形で直進をしていきました。住宅の周りを1周し、その後に逆側から入ってきます。ゆっくりとした様子だったということです。

再びこの場所を駆け抜けていきまして、最後はまた塀を乗り越えていったということです。そのときには、足跡がくっきりと塀にも残っているのがわかりますでしょうか？住人の方によりますと、体長は1メートルほどあって、正式な情報では100キロほどのクマだったということです。

宇都宮市によりますと、あすもきょうと同様に小中学校に関しては休校の措置がとられます。

そして警察によりますと、まだ2頭目の可能性が否定できないということで、まだ引き続きパトロールを続けるということでした。