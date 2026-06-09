今月5日、魚津市の北陸自動車道で、大型トラックが道路工事の作業員2人をはねて死亡させた事故で、酒気帯び運転などの疑いで逮捕された運転手の身柄がきょう、検察に送られました。



運転手が勤務する福島県の運送会社の社長は、死亡した2人の葬儀で遺族に謝罪した一方、運行管理についての取材には答えませんでした。



吉本康祐記者

「根本容疑者を乗せた車が出てきました。フードとマスクを身に着けていて、表情をうかがうことはできません」





酒気帯び運転と過失運転致死の疑いで、きのう逮捕された福島県の会社員、根本宏一容疑者（56）。きょう午後、身柄が富山地方検察庁に送られました。根本容疑者は今月5日、大型トラックを運転していて、魚津市の北陸自動車道の道路工事現場で工事用車両に突っ込みました。この事故で、作業中だった富山市月岡町の長森清さん（57）と、立山町宮路の土肥純樹さん（36）が死亡しました。根本容疑者の呼気からは、基準値以上のアルコールが検出されました。調べに対して根本容疑者は「事故を起こしたことは間違いないが、酒には酔っていなかった」と話しているということです。根本容疑者が勤務する福島県の「斎藤運輸」の社長は、きょう営まれた長森さんと土肥さんの葬儀を訪れて遺族に謝罪し、KNBの取材に答えました。斎藤運輸 斎藤俊一社長「事故によって、尊い命を奪ってしまったことが、一番の当社の過失だと思います。精一杯できる限り対応していきたい。それを優先として、だから葬儀に来た。申し訳ございません」運送事業者に対して国は、運行の前後に運転手の健康状態の確認や、アルコールチェックを義務付けています。原則、対面での確認ですが、難しい場合は、運転手が携帯用の検知器で測定し、結果を運行管理者に報告することになっています。斎藤運輸 斎藤俊一社長「申し訳ございません」記者「当日の運行管理体制は？」斎藤運輸によりますと、普段から国の定めに従って飲酒の有無などを確認していたということですが、今回、事故の前に同様のチェックをしたかは、警察が捜査中だとして明らかにしませんでした。警察は、斎藤運輸に対し今月6日に家宅捜索を行ったとしていて、容疑者がいつどこで酒を飲んだかに加え、勤務状況や会社側の業務管理体制なども調べています。