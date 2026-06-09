クマの目撃が相次いでいた宇都宮市中心部で午後3時半すぎ、クマ1頭が捕獲されましたが、市は今後も3日間程度、警戒を続けるとしています。

宇都宮市では、今月6日から商店街や住宅地などでクマの目撃が相次ぎ、警察や猟友会などが捜索を続けてきました。

きょう午後、宇都宮駅から2キロあまりの住宅地にクマ1頭が見つかり、猟友会や警察などが包囲。

そして午後3時半すぎ、麻酔銃を撃たれたクマは倒れ、その後、捕獲されました。捕獲されたのは体長1メートルほどの成獣だということです。

麻酔銃を使い捕獲 宇都宮動物園の職員

「2発外して、最後の1発で眠ってもらった。（クマは）1メートル以上あったんじゃないかな。でっぷりしているから重いです」

捕獲現場の隣の住人

「安心して眠れます」

捕獲を受け、宇都宮市は先ほど午後6時から会見を開きました。警察が別のクマが出没している可能性が否定できないとしていることから、市は今後も3日間程度、警察や猟友会とともに警戒を続けるとしています。

また、きのうから臨時休校が続くすべての市立小中学校について、あすも休校すると発表しました。