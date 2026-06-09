サッカーのワールドカップ北中米３カ国大会に臨む日本代表は８日（日本時間９日）、事前合宿を行っていたメキシコ・モンテレイを出発し、大会中のベースキャンプとする米テネシー州ナッシュビルに到着した。

今回が初Ｗ杯となるＭＦ中村敬斗（２５）の公式サイトの公式インスタグラム（＠ｋｅｉｔｏ．ｉｓｍ．ｏｆｆｉｃｉａｌ）では、「６／１０（水）発売の【ａｎａｎ】２４９９号スペシャルエディションの表紙を飾らせていただきます ぜひご覧ください！」と告知。光沢のある黒いダブルのスーツ姿の中村と、シルバーグレーのスーツ姿のＦＷ上田綺世（２７）のツートップが並んだ「ａｎａｎ」（１０日発売）のスペシャルエディション版の表紙を公開した。２人はグラビア撮影にも挑戦している。

今回の投稿には「敬斗くん顔面つよすぎ♥」「色気がすんごいの」「かっこよすぎ♥」「ビジュ爆発」「いい男」などの声が寄せられている。

中村のテレビやイベント出演時のヘアメイク担当が８日、ＳＮＳに撮影の際の動画や写真をアップしており、「サッカー界最強イケメン」「失神しそう」「モデルよりモデル」などの声が殺到する反響となっていた。