北村匠海主演のフジテレビ月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」第９話が８日に放送された。

若狭小浜高校海洋科学科で、兄の寺尾創亮（黒崎煌代）らが在学時にスタートさせた宇宙食サバ缶プロジェクトを受け継いでいた妹寺尾瑠夏（伊東蒼）らが、ＪＡＸＡの認証を得る目前まで迫ったが、卒業の時を迎えた。

その後輩世代で、藤倉彩花（池端杏慈）ら女子４人組が登場。宇宙への夢を受け継ぐことになりそう。第９話では、第１期世代の生徒で教師になって赴任してきた菅原奈未（出口夏希）に反抗的だったが、卒業する寺尾瑠夏らの姿を見て…。

女優池端杏慈（１８）の登場がネットでも話題に。「ゼクシィ」ＣＭや、高校サッカー応援マネージャーなどで知られる透明感の１６５ｃｍ女優に、「美しすぎる」「画面がまぶしい」「めちゃくちゃ可愛いな」「ついに来たか」「池端杏慈ちゃんの横顔お美しすぎる」「出口夏希と池端杏慈が共演してて熱い」「池端杏慈さんだったのか 髪短いの似合うな」「イケメン」「池端杏慈ちゃんが生徒で出口夏希ちゃんが先生なんじゃ来週も見る」「どこかで…と思ったら高校サッカーの応援マネージャーの子じゃん」「池端杏慈と出口夏希の並び」と反応する投稿が相次いだ。

同じ生徒役で登場した南琴奈（１９）との共演にも「南琴奈さんと池端杏慈さんが隣に並んでいる高校の教室などこの世に存在していいのでしょうか」「池端杏慈＆南琴奈＆蒼戸虹子が一気に新メンバーで来るのバグでしょ。普通に１本映画撮れます」「学生組の大トリが池端杏慈×南琴奈コンビだったりしますか？」と盛り上がった。