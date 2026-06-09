先週、県内に接近した台風6号。奄美大島の大和村では、特産のスモモが被害にあいました。大和村の伊集院村長は9日、塩田知事に台風被害や出荷の状況について報告しました。



（伊集院 幼 大和村長）

「今年は豊作になりそうで、（去年の）1・5倍の35トンから40トンくらいの収穫を見込んでいた」



奄美大島・大和村の伊集院 幼 村長は9日県庁を訪れ、塩田知事に出荷の報告をしました。大和村の特産であるスモモは『奄美プラム』と名づけられていて甘酸っぱい味わいが特徴です。試食した塩田知事は。





（塩田知事）「酸味がある」（伊集院村長）「酸味があったほうがスモモらしい」大和村は先週、台風6号の被害に遭い、出荷を直前に控えたスモモも実が落ちました。ことしは35トンから40トンの出荷を見込んでいましたが、およそ2割の8トン近くが被害に遭い、400万円ほどの損失が出ているということです。（伊集院 幼 大和村長）「農家の人は落胆もあるが、残っているものをしっかり売っていこうということで出荷してもらっているので、これからも農家の皆さんが意欲をもって取り組めるように、行政として支援できれば」村は、傷がついたスモモを農家から買い取りジャムやジュースといった加工品にして販売するとしています。