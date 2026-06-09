顔まわりがパッと華やかに◎「調光サングラス&サングラスケース&めがねふきセット」が付いてくる！ 『sweet 2026年7月号』が6月12日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『sweet 2026年7月号』（宝島社）の「調光サングラス&サングラスケース&めがねふきセット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月12日に発売される『sweet 2026年7月号』（税込1780円）。付録として、「調光サングラス&サングラスケース&めがねふきセット」が付いてきます。
昨年アウトドアブランド「コールマン」とのコラボで好評を博したサングラスが、さらに進化して登場です。今年らしさもあり洗練された印象のウェリントン型フレームを採用し、ちょっとクリアな明るいブラウンカラーが顔まわりをパッと華やかに演出してくれます。サイズは幅14×高さ4.5cm（約）で、使いやすいサイズ感です。
サングラスに加え、型押しで立体的なコールマンのロゴをあしらったレザー調の高級感あるサングラスケース（約幅8×高さ18cm）と、ベビーピンクの生地にクリーム色のロゴがプリントされた大人可愛いめがねふき（約幅8×高さ8cm）もセットになった豪華な3点セットです。サングラスケースはサングラス以外の用途にも使えそうな汎用性の高さも魅力です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『sweet 2026年7月号』の「調光サングラス&サングラスケース&めがねふきセット」が見逃せない！
宝島社から6月12日に発売される『sweet 2026年7月号』（税込1780円）。付録として、「調光サングラス&サングラスケース&めがねふきセット」が付いてきます。
コールマンコラボが進化して復活！今年らしいウェリントン型の調光サングラス
昨年アウトドアブランド「コールマン」とのコラボで好評を博したサングラスが、さらに進化して登場です。今年らしさもあり洗練された印象のウェリントン型フレームを採用し、ちょっとクリアな明るいブラウンカラーが顔まわりをパッと華やかに演出してくれます。サイズは幅14×高さ4.5cm（約）で、使いやすいサイズ感です。
レザー調の高級感あるケース＆大人可愛いめがねふき付きの豪華3点セット
サングラスに加え、型押しで立体的なコールマンのロゴをあしらったレザー調の高級感あるサングラスケース（約幅8×高さ18cm）と、ベビーピンクの生地にクリーム色のロゴがプリントされた大人可愛いめがねふき（約幅8×高さ8cm）もセットになった豪華な3点セットです。サングラスケースはサングラス以外の用途にも使えそうな汎用性の高さも魅力です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)