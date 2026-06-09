台湾付近から日本の南海上にのびる前線や前線上の低気圧の影響で、先島諸島や南西諸島では、11日(木)にかけて発達した雨雲が流れ込み、警報級の大雨になるところがありそうです。

10日(水)には熱帯低気圧が台湾付近に進み、前線上の低気圧になる見込みです。前線や低気圧に向かってかなり暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になりそうです。

先島諸島や南西諸島では、雷をともなった激しい雨の降るところもあるでしょう。

10日(水)の雨と風の予想ですが、東西に長く雨雲がかかり先島諸島や南西諸島では雨が強まって降り続きそうです。

11日(木)は、熱帯低気圧から変わる低気圧の中心が通る南西諸島では昼前まで雨が降る見込みです。先島諸島は、夕方ごろまで雨雲が残りそうです。

10日は、先島諸島や沖縄本島では1時間に30ミリから40ミリの激しい雨の降るところがある見込みです。

【10日午後6時までに予想される24時間降水量（多い所）】

沖縄本島地方 150ミリ

宮古島地方 120ミリ

八重山地方 150ミリ

【11日午後6時までに予想される24時間降水量（多い所）】

沖縄本島地方 120ミリ

宮古島地方 80ミリ

八重山地方 80ミリ

10日(水)にかけては、沖縄で雨が強まるでしょう。

沖縄本島地方と先島諸島では、11日にかけて激しい雨の降る所がある見込みで、雨雲の発達の程度によっては、警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意してください。

沖縄では梅雨の末期にあたる雨の降り方になっていますが、今後は梅雨前線の北上が見込まれ、本州などでも本格的な雨の季節が訪れそうです。