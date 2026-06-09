高級かき氷、気球、ゴミ拾いボランティア…生きづらさを抱えた女性がとにかくやってみた「幸せになれそうなこと」。その結果は？【書評】
【漫画】本編を読む
『生きるのがしんどい女が「幸せになれそうなこと」をやってみる話』（タワシ：著、ゆうきゆう：監修/KADOKAWA）は、生きる気力を失った女性が「少しでも幸せになれそうなこと」をひとつずつ試していく姿を描いたコミックエッセイだ。
主人公は35歳の独身女性・多和志田たわ子。友達はいない、仕事はほぼしておらず、でも実家にも頼れない。将来への希望が見えないまま「もう死にたい」と思うほど生きることに疲れてしまっている。そんな彼女が思いついたのは「幸せになれそうなこと」をとにかく試してみるという方法だった。
ただ人生を変える特別な出来事を描くのではなく、むしろ日常の中にある「小さな楽しみ」を拾い上げていくことに目をつけたところに本作の意義がある。落ち込んでいるときほど、どうしても「何もできない」「何をしても無駄」と考えてしまいがちだ。しかしそんな状態でも「とりあえずやってみる」という小さな行動が、心を軽くすることを教えてくれる。さらに、精神科医・ゆうきゆう氏による解説も収録され、メンタルケアのヒントが示されているのもうれしい。
重いテーマを扱いながら、ユーモラスでライトな描写に終始するのもポイントだ。たわ子が落ち込んだとき、そばに現れる1対の孟子像。何かと思えば「もう死にたい（孟子2体）」ということなのだが、その表現だけで救われる読者もいるはずだ。
生きることがつらいと感じるとき、まずほんの少し楽しそうなことをひとつだけやってみる。この小さな一歩が、思いがけないブレイクスルーを生むかもしれない。本書は、そんな希望をそっと差し出してくれている。
文＝七井レコア